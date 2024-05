Au Real, Mbappé ne pourra pas compter sur Ancelotti

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré le refus du Real Madrid, Kylian Mbappé croit toujours en ses chances de disputer les Jeux Olympiques cet été. Pour enfin convaincre son futur président Florentino Pérez, l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain aurait pu s’appuyer sur l’entraîneur Carlo Ancelotti. Mais l’Italien ne devrait pas s’opposer à son supérieur.

Kylian Mbappé n’est pas du genre à abandonner. Les Jeux Olympiques n’étant pas inscrits dans le calendrier de la FIFA, le Real Madrid n’a pas pour obligation de le libérer cet été. D’où le refus catégorique du président Florentino Pérez. Il n’empêche que l’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain n’a pas perdu tout espoir. « Je pense qu’il faut attendre », a récemment tempéré le Français en marge d’un événement avec son association.

Ancelotti ne s'en mêlera pas

« Je n'ai plus besoin de dire mon intention, tout le monde la connaît, a-t-il poursuivi. Je pense qu'il faut laisser faire les choses, je suis dans un moment où je laisse faire les choses. Après, comme je l’ai dit, je suis à un âge où peu importe la décision je serai content. Mais c'est sûr que les Jeux Olympiques, c'est spécial, surtout à Paris. Quand est-ce qu'on saura ? Quand je saurai, j'en parlerai. Mais moi je n'en sais rien. Cela ne dépend pas que de moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment bien finir la saison. Et quand on aura un message à me faire passer je serai là pour le recevoir. »

Apparemment, le forcing du Président de la République Emmanuel Macron n’a pas l’air de fonctionner. Le chef d’Etat ne parvient toujours pas à convaincre Florentino Pérez de libérer Kylian Mbappé. Et l’international tricolore, qui jouera déjà l’Euro avec la sélection de Didier Deschamps cet été, ne pourra pas non plus compter sur l’entraîneur merengue Carlo Ancelotti. « Si j'aimerais voir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques ? C'est le problème de l'équipe de France. Je ne me mêle pas de ce sujet. Quand j'ai le temps, j'aime regarder les Jeux Olympiques, et surtout les athlètes italiens », a esquivé l’Italien, pas chaud à l’idée d’affronter son patron sur ce dossier.