Tchouameni et Camavinga, la révolte gronde au Real Madrid !

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid reprendra prochainement les affaires courantes. Le club merengue compte bien continuer de martyriser l'Europe du football. Cependant, les champions d'Espagne vont devoir faire face à un problème de taille.

La saison passée, les supporters du Real Madrid ont été plus que gâtés. En effet, les joueurs de Carlo Ancelotti ont plutôt tranquillement remporté la Liga avant de livrer des scenarii hallucinants en Ligue des champions. A la clé donc, une nouvelle Liga et une nouvelle Ligue des champions. Tout va bien donc sportivement pour le Real Madrid, à l'aube d'une nouvelle saison qui s'annonce encore passionnante. Les recrutements d'Antonio Rudiger et d'Aurélien Tchouameni sont aussi porteurs d'espoirs. Mais dans un futur proche, le Real Madrid va devoir faire face à un défi de taille : renouveler son milieu de terrain.

Problème XXL au milieu de terrain pour le Real Madrid

Selon les informations d'El Nacional, Toni Kroos (32 ans), Luka Modric (36 ans) et Casemiro (30 ans) ne sont pas pressés de quitter le club. Pourtant, Florentino Pérez prépare déjà l'avenir du club. En ce sens, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et récemment Tchouameni ont été recrutés. Et ces trois joueurs ont déjà le niveau pour être des titulaires. Ce qui embête d'ailleurs le plus le Real Madrid en ce moment, c'est le dossier Kroos. Car s'il veut rester à Madrid cet été, il n'est pas pressé de prolonger son contrat, qui se termine en 2023. Si la logique voudrait que Camavinga lui prenne sa place dès cette saison, ce n'est pas dans les plans de Carlo Ancelotti, qui privilégie l'expérience et la régularité au milieu de terrain. Conscient des événements, Pérez veut absolument prolonger Kroos pour ne pas le voir partir libre. Un an de contrat lui est proposé mais l'Allemand refuse pour le moment, voulant être sûr d'avoir du temps de jeu. Une sorte de malaise règne donc concernant le statut de Camavinga, sachant que ce dernier a comme plan de participer à la Coupe du monde avec la France au Qatar.

Casemiro fait de l'ombre à Tchouameni

Autre Français à devoir faire face au problème du milieu de terrain au Real Madrid : Aurélien Tchouameni. En effet, Casemiro, toujours selon El Nacional, n'a pas forcément bien accueilli son arrivée à Madrid. Le Brésilien, âgé de 30 ans, a encore trois ans de contrat avec les champions d'Europe. Pas question donc de laisser sa place à un joueur considéré comme rival, surtout avant le Mondial, même s'il comprend que l'investissement fait par le Real sur Tchouamani n'est pas destiné à lui faire cirer le banc. Casemiro aurait donc déjà prévenu son entourage qu'en cas de baisse de temps de jeu, il forcerait un départ prochain du club merengue. Le milieu de terrain sait qu'il est courtisé, notamment en Italie, en Angleterre et du côté du PSG. Mais Ancelotti, fan de son profil, ne l'entend pas de cette oreille. Un départ forcé de Casemiro pour faire jouer Tchouameni à tout prix pourrait bien causer quelques tensions entre l'entraineur italien et sa direction. Malgré de bons résultats sportifs, la crise n'est jamais loin dans un club comme le Real Madrid. Le début de saison sera intéressant à suivre pour connaitre les rôles de chacun.