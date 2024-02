Atlético ‍: Le diagnostique tombe pour Griezmann

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié mercredi en début d’après-midi, l’Atlético de Madrid a donné des nouvelles d’Antoine Griezmann, touché à la cheville et remplacé à la 78e minute du match contre l’Inter mardi soir (1-0).

Les Colchoneros indiquent que l’international français souffre d’une « entorse modérée » à la cheville selon les conclusions du staff médical de l’Atlético de Madrid. Un moindre mal pour Antoine Griezmann, dont l’indisponibilité n’est pas précisée par le club madrilène. Selon Relevo, elle ne devrait pas s’élever à plus de quinze jours, ce qui devrait permettre au champion du monde 2018 d’être rétabli pour le match retour entre l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid au Civitas Metropolitano le 13 mars prochain. « Grizou » a néanmoins peu de chances de disputer au minimum les deux matchs à venir contre Almeria samedi soir en Liga et contre l’Athletic Bilbao jeudi soir en demi-finale retour de coupe du Roi.