Antoine Griezmann, le Français qui met l'Espagne à ses pieds

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann a clôturé une année historique pour lui à l'Atlético. Le champion du monde 2018 est même passé proche de battre le record de Luis Aragones.

L'Atlético Madrid est encore en course cette saison pour rafler la Liga et la Ligue des champions. Le club madrilène sait néanmoins qu'il ne sera pas favori en 2024. Mais il peut au moins compter sur le talent et le leadership d'Antoine Griezmann, qui évolue à son meilleur niveau. L'ancien du Barça est en plus le meilleur buteur de la Liga en 2023 avec 21 buts marqués. Un joli succès qui vient s'ajouter au fait que le buteur français soit revenu à hauteur de Luis Aragones et ses 173 buts marqués sous le maillot des Colchoneros. De quoi voir l'avenir de la meilleure des façons pour la formation de Diego Simeone et pour son attaquant français qui épate tout le monde.

Griezmann seul au sommet de la Liga

En 2024, l'Atlético sera l'une des équipes à suivre en Europe. Si le club n'a rien gagné de spécial en 2023, le club espagnol peut néanmoins se satisfaire d'avoir été l'équipe qui a pris le plus de points en 2023, avec 88, soit autant que le Barça. C'est aussi l'équipe qui a marqué le plus de but pendant l'année écoulée avec 83 réalisations. Troisièmes de Liga à 7 points du Real Madrid et de Girona, les hommes de Diego Simeone auront donc besoin de toutes leurs forces vives pour remonter. A savoir également si l'Atlético fera quelques opérations cet hiver lors du marché des transferts. En tout cas, Griezmann aura besoin d'être entouré et aura à coeur de commencer très fort en devenant seul meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros.