Alphonso Davies au Real Madrid, un premier accord trouvé

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, le Real Madrid a fait d’Alphonso Davies une priorité. A en croire les informations de The Athletic, un accord a été trouvé entre l’actuel leader de la Liga et le défenseur canadien.

Le Real Madrid déborde d’ambitions pour les années à venir et alors que la signature de Kylian Mbappé semble imminente, l’actuel leader du championnat espagnol souhaite également renforcer son secteur défensif. Les postes de latéraux sont des chantiers importants aux yeux de l’état-major du Real Madrid, qui a fait d’Alphonso Davies une priorité pour renforcer le couloir gauche depuis plusieurs semaines. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2025, l’international canadien est bouillant pour rejoindre la capitale espagnole. Et pour preuve, The Athletic dévoile ce lundi matin qu’un accord définitif a été entériné entre le Real Madrid et l’entourage du joueur du Bayern Munich.

La question est maintenant de savoir à quelle date le natif de Buduburam va rejoindre la Liga. Tout dépendra d’un éventuel accord entre le champion d’Allemagne en titre et le Real Madrid. En effet, The Athletic dévoile que Davies pourrait rejoindre la Casa Blanca en juin 2024 en cas d’accord entre les deux clubs sur le montant du transfert. Si ce n’est pas le cas en revanche, alors Alphonso Davies rejoindra le Real Madrid en tant que joueur libre en juin 2025. La pression est totale sur le Bayern Munich, qui sait maintenant qu’il sera impossible ou presque de convaincre Davies de prolonger et qui va devoir faire le maximum pour récupérer la plus grosse somme dans le cadre de son transfert cet été. Sans quoi il partira libre au Real Madrid dans un an…