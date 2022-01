60 millions d'euros, Spotify au secours de Barcelone

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Touché par de gros problèmes de dettes, le FC Barcelone est dans une situation financière très compliquée. Et, cela ne va pas s'arranger avec la perte annoncée de son sponsor principal, Rakuten. Toutefois, le maillot blaugrana attire un géant du net.

Les années de présidence Bartomeu, marquées par des dépenses importantes voire folles, sont révolues mais leurs conséquences restent durablement présentes. Le FC Barcelone va les payer pendant encore un long moment avec une dette de plus d'un milliard à combler, des salaires abyssaux donnés aux recrues et une équipe pourtant en totale reconstruction. Les Blaugranas sont sur la corde raide financièrement et cela ne va pas s'arranger dans les prochains mois. Rakuten, le géant japonais du commerce en ligne et sponsor maillot du club ne veut pas prolonger son engagement au-delà du 30 juin. Ce sont les 55 millions d'euros donnés annuellement par cette multinationale qui s'envoleront et donneront le coup de grâce aux finances catalanes.

Spotify prêt à donner 30 à 60 millions pour le maillot du Barça

Dans ce contexte, il devient vital pour les Blaugranas et leur président Joan Laporta de trouver un remplaçant à la hauteur de Rakuten. Pas facile pour un club qui ne détient plus de locomotive marketing forte comme Lionel Messi ou Neymar. Toutefois, un autre puissant acteur du net pourrait bien sauver le Barça du marasme économique. Spotify, le géant du streaming musical est le sauveur tant attendu par Barcelone.

Survey: Would you like to see Spotify become Barça's main shirt sponsor? pic.twitter.com/NnxpGhtLxH — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 22, 2022

Selon Mundo Deportivo, le club catalan travaille à attirer le géant suédois du web sur son maillot. Spotify est en effet très intéressé pour remplacer Rakuten et s'associer au FC Barcelone. Cet intérêt s'explique par le poids du Barça sur les réseaux sociaux. Ses 400 millions de suiveurs en font l'équipe numéro une dans le monde du football. Une popularité qui représente un nombre de clients potentiels séduisant pour Spotify et ses 381 millions d'utilisateurs dont 172 millions payants. Le groupe suédois serait prêt à donner entre 30 et 60 millions d'euros par an pour s'afficher sur le maillot du FC Barcelone. Une aubaine pour un club dans le dur au niveau comptable. Daniel Ek, le PDG de Spotify, n'en est pas à son coup d'essai dans le foot lui qui avait proposé récemment une offre de rachat à Arsenal en compagnie de Thierry Henry.