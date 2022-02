60 millions d'euros, le Barça fait de Fekir son nouveau messie !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le Betis Séville est la belle surprise de cette saison en Liga. Le club andalou, troisième, est porté notamment par un Nabil Fekir de gala. Les performances de l'ancien lyonnais ne laissent pas insensible le FC Barcelone.

La vie en vert ne lui réussit finalement pas si mal. Nombreux étaient dubitatifs sur le choix de carrière de Nabil Fekir lors de l'été 2019. Le joueur qui avait ébloui la Ligue 1 pendant plusieurs saisons avec l'OL décidait de partir au Betis Séville contre 20 millions d'euros. Un choix étonnant, voire rageant, pour celui qui avait failli partir du côté de Liverpool un an auparavant. Une première saison à jouer le maintien avait confirmé ce premier sentiment mais depuis tout roule pour le Betis comme pour Fekir. Les Andalous se sont qualifiés pour la Ligue Europa la saison passée. Et, cette saison, ils jouent les premiers rôles en Liga avec une troisième place qui leur laisse espérer une possible qualification en Ligue des Champions.

Le président du Barça est un grand fan de Fekir

Dans le onze de base, Nabil Fekir rayonne avec sept buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances notables qui contribuent à la bonne forme de son équipe sur le plan national et européen. L'ancien de l'OL ne laisse pas insensible le marché et notamment le FC Barcelone qui pourrait bien en faire une recrue l'été prochain.

En effet, selon le quotidien catalan Sport, Fekir a tapé dans l'œil du président du Barça, Joan Laporta. Ce dernier serait prêt à mettre 60 millions d'euros sur l'international français, champion du monde en Russie avec les Bleus. Une offre conséquente mais en-dessous des exigences du Betis qui en réclamerait 80 millions minimum. Le club andalou est très satisfait de son joueur, homme de base d'une équipe en pleine confiance, et envisage même une prolongation jusqu'en 2026. Toutefois, Fekir restera t-il insensible à l'intérêt d'un grand club comme le FC Barcelone, lui qui avait clamé par le passé que son idole était Lionel Messi ?