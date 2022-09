503 jours, le Barça souffre du départ de Messi

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré le gros recrutement et les progrès aperçus depuis quelques mois, le FC Barcelone souffre toujours du départ de Lionel Messi. L’Argentin a laissé un grand vide au club catalan, notamment dans la réussite sur coup franc direct. Un problème auquel le Barça a peut-être trouvé un voire plusieurs remèdes pour cette saison.

L’histoire entre Lionel Messi et le FC Barcelone n’est peut-être pas définitivement terminée. C’est du moins ce qu’affirme Joan Laporta lorsqu’il évoque sa « dette morale » auprès du joueur qu’il a poussé vers la sortie à l’été 2021. Le président du Barça se verrait bien le récupérer libre en juin prochain à condition que l’Argentin ne prolonge pas son contrat au Paris Saint-Germain. D’ici là, les Blaugrana devront se débrouiller sans la Pulga pour mettre fin à leur dépendance sur coup franc direct.

Messi parti, le Barça n'y arrive plus

En effet, le vice-champion d’Espagne n’a plus marqué dans cet exercice depuis le 2 mai 2021 et le but de Lionel Messi à Valence (2-3) lors de la 34e journée de Liga. Voilà déjà 503 jours que le Barça ne marque plus sur coup franc direct, souligne Mundo Deportivo. Ils sont pourtant nombreux à avoir tenté leur chance. Memphis Depay, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Miralem Pjanic, Jordi Alba, Gerard Piqué… Aucun d’entre eux n’a brillé sur ballon arrêté en dehors de la surface. Une menace en moins pour les adversaires du Barça qui tremblaient à chaque fois que Lionel Messi s’avançait pour frapper. Mais le club catalan pourrait bien mettre un terme à cette mauvaise dynamique cette saison.

Car cet été, un spécialiste nommé Marcos Alonso a débarqué au Camp Nou avec ses six coups francs directs en carrière, dont cinq avec Chelsea et un pour la Fiorentina. Et le latéral gauche n’est pas le seul renfort capable de succéder à Lionel Messi. Auteur de cinq coups francs directs avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski représente un nouvel atout. Comme l’ailier Raphinha qui en avait réussi deux sous le maillot de Leeds, et qui a trouvé la barre en présaison. Si l’on compte également Memphis Depay et ses 13 coups francs directs, le Barça semble suffisamment armé pour compenser la perte de son artilleur.