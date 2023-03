0 sur 10 pour Benzema, le Ballon d'Or humilié après le Clasico !

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le Clasico a rendu son verdict, et désormais le FC Barcelone file vers une nouvelle couronne nationale, le Real Madrid ne semblant pas en mesure de contrarier les Catalans. Du côté madrilène, la prestation de Karim Benzema a été jugée de manière très violente par les médias locaux.

Le Real Madrid a probablement abandonné tout espoir d’être champion d’Espagne après sa défaite dimanche soir face au FC Barcelone (2-1) dans un Clasico qui n’a pas atteint des sommets. Avec désormais douze points d’avance à douze journées de la fin du Championnat, la messe semble dite. A l’heure du bilan, la presse espagnole, y compris celle proche des Merengue, n’est pas tendre avec l’équipe de Carlo Ancelotti et encore moins avec le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema. Pour preuve, le puissant quotidien sportif AS a collé un 0 sur 10 à la prestation de l’attaquant tricolore face au Barça. Une note brutale et qui témoigne, de manière un peu outrancière, que KB9 aussi brillant soit il en Ligue des champions commence à susciter des interrogations du côté de Florentino Perez où la quête d’un numéro 9 n’est plus un sujet tabou.

Benzema n'est plus au niveau de 2022, Madrid réfléchit

On a pas trop le choix ☄️ pic.twitter.com/EZIeXf2HyY — Karim Benzema (@Benzema) March 11, 2023

Commentant ce 0 sur 10 collé à Karim Benzema, Frédéric Hermel admet que c’est forcément trop violent, mais que l’ancien Lyonnais suscite quelques interrogations. « Les Espagnols sont excessifs, mais je trouve que Karim est tout de même à des années-lumière de son niveau de la saison dernière. Physiquement, il n’est pas là, il a cette petite seconde de retard et ce qui m’inquiète encore plus c’est de le voir ne pas prendre les bonnes décisions alors que c’est quelqu’un qui lit tellement bien le football. On va seulement retenir son petit pont dans la surface barcelonaise, mais c’est tout. Tout cela pose la question du numéro 9 d’autant qu’il arrive en fin de contrat au Real Madrid. Le problème est qu’on continuer à le comparer à l’an dernier, alors que c’est impossible qu’il soit encore à ce niveau. C’est difficile pour lui d’enchaîner deux matchs par semaine », a fait remarquer le grand spécialiste du football espagnol.