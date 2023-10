Vente MU ‍: Le Qatar sort un atour majeur pour faire plier les Glazer

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

La vente de Manchester United est toujours dans les tuyaux même si la famille Glazer ne veut pas lâcher le club à n'importe quelles conditions. Le Qatar est notamment intéressé.

Ces derniers mois, les rumeurs ont été nombreuses concernant la vente de Manchester United. Il n'est un secret pour personne que le club est en vente. Mais voilà, la famille Glazer souhaite faire monter les enchères le plus possible. En plus d'Ineos, le Qatar est aussi très intéressé via le Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Et ce dernier a apparemment un plan bien rodé s'il parvient à mettre la main sur Manchester United. Selon TalkSport, Al Thani veut tout simplement amener dans ses valises un certain David Beckham, légende des Red Devils et aujourd'hui à la tête de la franchise de MLS, l'Inter Miami.

Manchester United contacte David Beckham

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham)

Selon le média, Beckham est depuis quelque temps en contact direct avec les Qataris. Il lui a été notamment demandé de pousser auprès de Manchester United pour la candidature du Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. En échange, un rôle d'ambassadeur de luxe lui sera réservé en cas de rachat du club mancunien. Pour rappel, Al Thani a déjà fait une offre de près de 6 milliards d'euros pour racheter Manchester United. Mais la famille Glazer se montre gourmande et en veut près de 7 milliards. Tout pourrait bientôt se décanter donc, le reste manquant n'étant qu'une broutille pour un état comme le Qatar. David Beckham veut en tout cas que la vente se règle le plus rapidement possible. L'Anglais est conscient de la mauvaise situation de son club et veut de nouveau le voir rayonner sur la scène nationale et européenne.