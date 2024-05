Destination inattendue, Olise va surprendre au mercato

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Double buteur contre Manchester United (4-0) lundi en Premier League, Michael Olise réalise une saison étincelante avec Crystal Palace. L’ailier des Eagles aura l’opportunité de rejoindre un cador anglais cet été. Mais le Français impose certains critères qui pourraient le mener vers une destination inattendue.

Crystal Palace aura du mal à garder Michael Olise cet été. L’actuel 14e de Premier League avait convaincu son ailier de prolonger jusqu’en 2027 en août dernier. Mais sa cote a encore grimpé cette saison et des formations plus ambitieuses vont tenter de conclure son transfert. On parle notamment d’Arsenal, de Manchester United et d’Aston Villa qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas forcément le moins bien placé sur ce dossier. Bien au contraire !

En effet, le site de FootballTransfers indique que Michael Olise, apparemment ouvert à l’idée d’un départ cet été, souhaite rejoindre une écurie qualifiée pour la Ligue des Champions. Quant à son deuxième critère, le Français de 22 ans accorde de l’importance à son temps de jeu. L’ancien joueur de Reading ne prendra pas le risque de signer en faveur d’un cador s’il sait que la concurrence lui bloquera l’accès au onze de départ. Autrement dit, Manchester United devrait être écarté de la course étant donné la huitième position actuellement occupée en Premier League.

Aston Villa confiant pour Olise

Et Arsenal, où l’international anglais Bukayo Saka est intouchable sur le côté droit, ne représente pas non plus la destination idéale pour Michael Olise. C’est pourquoi le directeur sportif d’Aston Villa Monchi croit fermement en ses chances de convaincre le Bleuet. Les Villans sont toujours quatrièmes du championnat à deux journées de la fin. Et le manager Unai Emery, qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2027, pourrait presque lui garantir un statut de titulaire. Reste à savoir si Aston Villa s'entendra avec Crystal Palace sur le montant du transfert qui s’annonce élevé.