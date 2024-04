Bradé par l'OL, il explose en Premier League

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Formé à la Berrichonne de Châteauroux, où il a explosé en National, Jean-Philippe Mateta a été recruté par l'Olympique Lyonnais en 2016. Indésirable chez les Gones, l'attaquant brille désormais en Premier League.

Après un passage réussi à Mayence, Jean-Philippe Mateta a rejoint Crystal Palace en 2021, d'abord sous la forme d'un prêt, puis définitivement transféré chez le club anglais. Si ses débuts ont été jugés assez moyens par les supporters des Eagles, l'attaquant français rayonne désormais à Selhurst Park, avec notamment les autres Français de l'équipe, Odsonne Édouard et Michael Olise. Les trois joueurs forment un trio fantastique à Palace, mais c'est bien Jean-Philippe Mateta qui est l'actuelle sensation de la Premier League. Il reste sur deux doublés consécutifs en championnat, contre des équipes du haut de tableau, West Ham et Newcastle. Le joueur de 26 ans a déjà inscrit 11 buts cette saison et fait le bonheur d'Oliver Glasner.

Mateta prend sa revanche sur son échec à l'OL

Hughes x Schlupp x Mateta 🤝 pic.twitter.com/GHxCubhloZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 25, 2024

Notamment grâce à un triplé inscrit face au Havre en Coupe de la Ligue, Jean-Philippe Mateta a été recruté pour 2 millions d'euros à l'OL. Il a ensuite été vendu seulement 8 millions à Mayence. Actuellement, son prix est évalué à 10 millions d'euros sur Transfermarkt, mais il ne fait aucun doute que si le natif de Sevran devait être transféré lors du prochain mercato, son prix serait bien supérieur. Lyon peut probablement se mordre les doigts de ne pas avoir donné suffisamment sa chance à Jean-Philippe Mateta, qui brille désormais dans le championnat anglais. Sur les neuf dernières journées, il a marqué 8 fois. Seul Cole Palmer parvient à faire mieux sur cette période. Cette bonne forme coïncide probablement avec la série de victoires de Crystal Palace, qui a enchaîné trois succès de rang, contre des équipes compétitives, comme Liverpool. Jean-Philippe Mateta sera probablement un joueur très convoité lors du prochain marché des transferts.