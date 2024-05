Arrivé à la fin de son contrat avec West Ham, David Moyes ne sera pas prolongé par le club londonien, lequel a donc officialisé le départ en fin de saison du technicien anglais. Selon les tabloïds, c'est Julen Lopetegui qui succèdera à David Moyes sur le banc des Hammers.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires.