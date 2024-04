PL ‍: Deux joueurs accusés de viol

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Scandale en Premier League, où deux joueurs d’un même club sont accusés de viol et auraient été arrêtés par la police. L’identité des joueurs accusés n’a pas encore filtré.

L’affaire pourrait bien faire énormément de bruit dans les heures à venir. Selon les indiscrétions du Daily Mail, deux joueurs de Premier League ont été arrêtés après le match de leur équipe cette semaine. Le tabloïd affirme qu’il s’agit de deux joueurs qui évoluent dans la même équipe, et qui auraient été interpellés par la police dans le stade de leur équipe ce week-end juste après leur match. L’identité du club et des joueurs n’a pas encore filtré, mais les deux joueurs sont accusés de viol. Un scandale de plus en Premier League, championnat dans lequel ce genre d’accusation n’est malheureusement plus un fait rare après les épisodes Mason Greenwood et Anthony (Manchester United). Dans ce genre d’affaire, il convient bien sûr de rester prudent tant que l’identité des joueurs n’a pas été révélé et tant qu’aucune preuve de culpabilité n’est établie, mais nul doute que la Premier League et le club des deux joueurs concernés se seraient bien passés d’une affaire aussi glauque.