Ang ‍: Arsenal claque Chelsea et conforte sa place de leader

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Premier League, 29e journée

Emirates Stadium

Arsenal-Chelsea 5-0

Buts : Trossard (4e), White (52e, 70e), Havertz (57e, 65e)

Le derby londonien a été largement dominé par les Rouge et Blanc d'Arsenal. Les Gunners prenaient la tête d'entrée via une frappe de Trossard en angle fermé. Après un premier acte ouvert où Chelsea passait proche d'égaliser, Arsenal accélérait en 20 minutes après la pause. White était efficace dans ses montées pour s'offrir un doublé. Même chose pour Havertz pour une note finale de 5-0 pour les hommes de Mikel Arteta. Arsenal conforte sa première place et prend provisoirement 3 points d'avance sur Liverpool et 4 sur Manchester City.