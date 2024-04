Man Utd aidé par une image truquée pour éliminer Coventry ‍?

Ce dimanche, Manchester United s'est qualifié pour la finale de la FA Cup en venant à bout de Coventry aux tirs au but. Pourtant, les Sky Blues pensaient arracher la victoire au bout de la prolongation...

Coventry City pensait avoir fait le coup parfait ce dimanche à Wembley en arrachant la qualification pour la finale de la FA Cup face à Manchester United. Menés trois buts à zéro, les Sky Blues sont revenus dans la rencontre. Et au bout de la prolongation, un quatrième but a même été marqué. Un but refusé pour une position de hors-jeu de quelques millimètres qui laisse énormément de regrets aux fans et observateurs de Coventry. Pour certains, la rencontre a même été arrangée pour laisser passer Manchester United à tout prix.

The lines drawn go underneath Haji’s foot and over Wan Bissaka’s 😤



This is why it looks like Haji may be offside, when he isn’t



How can VAR mess up this badly?



This needs investigating ASAP#FACup pic.twitter.com/9pHZa26jlO