Arne Slot a annoncé son départ pour Liverpool

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Depuis l'annonce fracassante du départ de Jürgen Klopp à la fin de cette saison 2023/2024, Liverpool recherche activement le successeur du technicien allemand. Arne Slot est désormais le grandissime favori.

Entraîneur du Feyenoord Rotterdam depuis 2021, Arne Slot est présenté comme l'un des entraîneurs néerlandais les plus prometteurs. L'ancien milieu de terrain a pris sa retraite en 2013, à Zwolle et il est devenu coach en 2019, avec un passage à l'AZ Alkmaar puis dorénavant à Rotterdam. Si le nom de Rúben Amorim était dans un premier temps celui qui revenait le plus à Liverpool, c'est finalement Arne Slot qui se rapproche le plus du géant de la Premier League. D'après plusieurs sources, l'entraîneur de 45 ans a annoncé à ses joueurs son probable départ. Conscient que l'opportunité de diriger les Reds est une immense chance, il a voulu rapidement faire connaître sa position en interne afin que les choses soients claires.

Arne Slot, le prétendant idéal pour Liverpool ?

Remplacer Jürgen Klopp ne sera pas facile, tant l'Allemand a marqué l'histoire de Liverpool. Il est le grand artisan du retour des Reds au plus haut niveau, avec une Ligue des Champions remportée et surtout, une victoire en Premier League, en 2020. Un titre que les fans du club anglais attendaient depuis 30 ans. Néanmoins, les dirigeants de Liverpool souhaitent assurément éviter une erreur de casting, car prendre la relève de Klopp est forcément un poids très lourd à porter. À titre de comparaison, Manchester United n'a toujours pas trouvé le coach idéal depuis le départ d'Alex Ferguson. Tandis qu'à Arsenal, Mikel Arteta a mis du temps pour enfin faire oublier Arsène Wenger. Arne Slot peut paraître être un choix étonnant pour Liverpool, mais ce dernier prône un football attractif et qui pourrait coller avec les joueurs de Liverpool et l'identité du club, malgré son manque d'expérience dans un top club européen.