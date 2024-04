Pochettino viré, Chelsea tente de résister

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Corrigé par Arsenal (5-0) mardi en Premier League, Chelsea traverse une nouvelle saison compliquée. Comme ses prédécesseurs, le manager Mauricio Pochettino ne trouve pas la solution pour relancer les Blues. La direction envisage donc un énième changement de coach, même si certains dirigeants sont en plein doute.

C’est peut-être l’humiliation de trop pour Mauricio Pochettino. Attendu pour le derby contre Arsenal mardi soir, Chelsea a totalement coulé sur le terrain de l’Emirates Stadium. « L’équipe a abandonné », regrettait le manager des Blues en référence au fiasco de la deuxième période. Trois jours après la défaite en demi-finales de la FA Cup face à Manchester City (1-0), cette déroute ne peut que rapprocher Mauricio Pochettino de la sortie.

Pochettino menacé

On connaît évidemment l’impatience de Chelsea avec ses entraîneurs. Mais pour le moment, The Telegraph affirme qu’aucune décision n’a été prise en interne. Si certains dirigeants militent pour son licenciement, d’autres soutiennent un entraîneur selon eux plombé par des circonstances défavorables. En effet, l’ancien coach du Paris Saint-Germain subit la politique de recrutement du club londonien qui se focalise sur de jeunes recrues. A plusieurs reprises cette saison, Mauricio Pochettino s’est plaint de la jeunesse et du manque d’expérience de son effectif.

Mauricio Pochettino is not safe beyond the summer after Chelsea humbling by Arsenal



✍️ @Matt_Law_DT#TelegraphFootball | #ChelseaFC — Telegraph Football (@TeleFootball) April 24, 2024

C’est pourquoi certains décideurs estiment que l’Argentin n’est pas le seul responsable de cette situation. Lui qui a tout de même atteint les demi-finales de la FA Cup, et qui a facilité l’évolution de joueurs comme Cole Palmer. De plus, une partie de la direction pense que Chelsea manque de stabilité et qu’une deuxième saison avec le même manager pourrait être bénéfique. Rappelons que l’entraîneur des Blues s’était engagé jusqu’en 2025, avec une année supplémentaire en option. Bien sûr, son engagement ne sera pas un obstacle si ses supérieurs souhaitent vraiment s’en séparer. D’autant que des techniciens renommés seraient déjà prêts à le remplacer.