Mourinho humilié par Manchester United

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Libre de tout contrat depuis son départ de l'AS Roma il y a quelques mois, José Mourinho compte bien reprendre du service la saison prochaine. Et il ne dirait pas non à un retour à Manchester United.

José Mourinho en a encore sous le pied et compte bien le prouver. A l'AS Roma, le Portugais a soufflé le chaud et le froid. Il aura néanmoins permis au club de la Louve de renouer avec un titre (Ligue Europa Conférence). Pour son futur, le Mou ne manquera pas de propositions. Si son nom est revenu en Saudi Pro League, le technicien lusitanien privilégierait une autre expérience en Europe. Et pas n'importe où puisqu'il ne dirait pas non à un retour à Manchester United. Les Red Devils sont en pleine crise et pourraient prochainement décider de se séparer d'Erik Ten Hag. Cependant, à United, on n'est pas très chaud à l'idée de récupérer Mourinho.

Mourinho, Manchester United n'est pas chaud

Selon les informations du Manchester Evening Standard, les Red Devils ne veulent plus confier leur équipe première à Mourinho, viré en décembre 2018 après des mois de football indigent à Old Trafford. Son amitié avec Jim Ratcliffe ne devrait rien y changer, même si le Portugais continue de confier en interne qu'il aimerait beaucoup redresser Manchester United. Ineos ne veut pas se précipiter pour le moment. Si la saison est catastrophique, un titre est encore possible à aller chercher en FA Cup contre Manchester City. Ensuite, il sera temps de reconstruire un projet ambitieux. Ineos mettra les moyens qu'il faut après avoir décidé quoi faire avec son entraineur en chef, Erik Ten Hag, loin de faire l'unanimité. Ce lundi soir, Manchester United a de nouveau sombré en Premier League en se faisant balayer par Crystal Palace sur le score de 4 buts à 0. Au classement, les Mancuniens sont 8èmes, soit un rang derrière Chelsea, également en énorme crise.