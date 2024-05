PL ‍: Conceiçao à Chelsea, son agent est au travail

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Un an seulement après sa nomination, Mauricio Pochettino a quitté Chelsea d’un commun accord avec le club. Le nom de Sergio Conceiçao est évoqué pour succéder à l’entraîneur argentin chez les Blues.

Sixième de Premier League, Chelsea va (encore) changer d’entraîneur. En effet, un an seulement après sa nomination à la tête de l’équipe, Mauricio Pochettino n’est plus le coach des Blues. Le club londonien et l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain se sont séparés d’un commun accord et désormais, Chelsea doit rapidement trouver un nouveau coach. Le nom de Roberto De Zerbi, qui vient de quitter Brighton, est évoqué Outre-Manche. Mais selon les informations du Mirror, un autre entraîneur a récemment été proposé au propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. Il s’agit de Sergio Conceiçao, dont le nom a été évoqué à l’Olympique de Marseille, et qui pourrait quitter le FC Porto dans les prochains jours.

Jorge Mendes pousse Conceiçao vers Chelsea

Sergio Conceiçao l'avoue, l'OM n'est que son plan B https://t.co/TdGGNjkEXQ — Foot01.com (@Foot01_com) May 17, 2024

Le technicien portugais dispose d’un atout de taille pour rafler la mise et récupérer le poste à Chelsea en la personne du très influent Jorge Mendes. A en croire le média britannique, l’agent portugais est en train de faire le forcing pour placer Sergio Conceiçao sur le banc du club de Premier League, un scénario qui ravirait le principal intéressé. Depuis l’élection d’André Villas-Boas à la présidence du FC Porto, Sergio Conceiçao est annoncé sur le départ et son nom circule un peu partout. Outre l’OM, il se murmure en Italie que l’AC Milan est également intéressé, sans pour autant en faire son choix principal à date. La question est maintenant de savoir si Jorge Mendes réussira son coup et si Todd Boehly sera convaincu d’engager Sergio Conceiçao pour succéder à Mauricio Pochettino du côté de Chelsea.