Ndombele quitte Tottenham, les Spurs l'officialisent

Cela avait été évoqué il y a quelques jours, mais c'est désormais officiel, Tanguy Ndombele ne sera plus un joueur de Tottenham le 1er juille prochain. Prêté à Galatasaray cette saison, l'ancien joueur de l'OL n'ira pas au bout de son contrat avec les Spurs. Le club de Premier League confirme que d'un commun accord, l'international français et Tottenham ont mis un terme à l'engagement que le joueur de 27 ans avait avec l'équipe anglaise.

The Club can confirm the departure of Tanguy Ndombele following the mutual termination of his contract, effective from 30 June, upon the conclusion of his current loan spell.



Wishing you all the best for the future, Tanguy 🤍