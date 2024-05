Retournement de veste général à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il était annoncé sur le départ par la presse anglaise, Erik Ten Hag pourrait finalement rester à Manchester United grâce à son titre en coupe nationale et l'état d'esprit affiché.

Malgré une saison très décevante en championnat et en Ligue des Champions, Manchester United sera en Coupe d'Europe la saison prochaine, grâce à sa victoire en FA Cup face à Manchester City. Le technicien néerlandais va peut-être réussir à sauver sa tête grâce à ce titre inespéré. Les Red Devils étudient plusieurs possibilités pour la saison prochaine afin de remplacer Erik Ten Hag. Kieran McKenna, l'entraîneur qui a fait monter Ipswich Town en première division, a été sollicité, tout comme Thomas Tuchel, qui sera bientôt libéré officiellement de son contrat au Bayern Munich. Mais d'après les informations du Manchester Evening News, la direction du club anglais n'exclut pas de conserver Erik Ten Hag. L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam semble avoir la confiance du vestiaire malgré quelques frictions et des choix commentés.

Ten Hag fait plier Manchester grâce à la FA Cup

Huitième de Premier League et dernier de sa poule de Ligue des Champions, Manchester United a clairement sauvé sa saison grâce à cette victoire en FA Cup, synonyme de qualification pour le nouveau format de l'Europa League. Le strict minimum pour le géant anglais, mais ce titre pourrait suffire pour permettre à Erik Ten Hag d'éviter un licenciement, de justesse. Rien n'est encore officiel et les dirigeants mancuniens sont probablement en train de réfléchir à toutes les éventualités. Mais l'entraîneur de 54 ans, présenté comme condamné avant la finale face aux Citizens, est peut-être en train de réussir à retourner l'opinion publique à son sujet. Manchester United devra quoi qu'il arrive se renforcer cet été, car l'effectif est bien trop léger pour essayer de concurrencer Manchester City en Premier League ou même Arsenal et Liverpool.