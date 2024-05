De grosses ventes sans s’affaiblir, Chelsea a un plan parfait

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur du fair-play financier en Angleterre, Chelsea sera surveillé pendant le mercato estival. Le club londonien a tout intérêt à équilibrer ses comptes avant de penser à se renforcer. Pas de quoi effrayer les Blues qui ont déjà tout prévu pour rassurer les instances.

Qui pour succéder à Mauricio Pochettino ? Après l’annonce du départ de l’Argentin, Chelsea devra nommer, et d’abord convaincre un nouveau manager. On ignore encore l’identité de l’heureux élu. Mais le futur coach des Blues réclamera probablement certaines garanties au niveau du recrutement. Et compte tenu des habitudes du propriétaire Todd Boehly, le club londonien pourrait devenir l’un des principaux animateurs du mercato estival.

Chelsea vise les 156 M€ de vente !

Il faudra néanmoins veiller à équilibrer ses comptes. Depuis quelques mois, on sait que le cador anglais agit dans le viseur du fair-play financier de la Premier League. L’instance britannique sera donc ravie d’apprendre que le récent sixième du championnat a prévu d’enregistrer d’énormes recettes pendant l’été ! Selon les estimations rapportées par The Express, Chelsea pourrait recevoir un total de 156 millions d’euros grâce aux ventes de certains joueurs. Et l’on ne parle pas d’éléments importants de l’effectif. Non, la direction envisage d’atteindre ce montant grâce aux départs définitifs de Blues actuellement prêtés.

Absent de l’effectif depuis la saison 2021-2022, le Belge Romelu Lukaku pourrait rapporter près de 45 millions d’euros suite à son prêt à la Roma. Nos confrères évoquent aussi une valeur d’environ 59 millions d’euros pour l’attaquant Armando Broja, qui vient de terminer l’exercice à Fulham. Enfin, en plus du gardien espagnol Kepa Arrizabalaga, non conservé par le Real Madrid malgré un prix abordable de 12 millions d’euros, Chelsea espère transférer le latéral gauche néerlandais Ian Maatsen pour environ 40 millions d’euros grâce à ses bonnes performances au Borussia Dortmund. Un sacré pactole en perspective pour Todd Boehly.