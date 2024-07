PL ‍: Thiago Alcantara abandonne, il prend sa retraite

Mauvaise nouvelle pour les fans de Thiago Alcantara. Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain espagnol a décidé de prendre sa retraite à seulement 33 ans. Les blessures à répétition auront eu raison de sa carrière, tout comme son manque de motivation pour revenir à son meilleur niveau.

Dans un post sur X, le journaliste indique : « EXCLUSIF : Thiago Alcantara a décidé de se retirer du football professionnel. L'ancien joueur du Barça, du Bayern, de Liverpool et de l'Espagne a pris sa décision. La passion et l'amour de Thiago pour le jeu se poursuivent alors qu'il est prêt pour un nouveau chapitre du football après quelques mois de planification ».

