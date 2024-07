De Bruyne donne son accord, direction l’Arabie Saoudite

Après l’Euro 2024 disputé avec la Belgique, Kevin De Bruyne pourrait quitter Manchester City et le continent européen. Le milieu offensif des Citizens aurait donné son accord pour rejoindre l’équipe saoudienne d’Al-Ittihad. Il s’agirait d’un départ important pour les Mancuniens, pourtant prêts à lui ouvrir la porte.

Avant même d’avoir digéré l’élimination dès les huitièmes de finale de l’Euro, Kevin De Bruyne (32 ans) a dû répondre à des questions sur son avenir. Le milieu offensif de la Belgique en a profité pour demander du temps avant de trancher sur la suite de sa carrière en sélection. « Il est trop tôt pour dire si je vais arrêter chez les Diables, répondait le Mancunien. Laissez-moi le temps de digérer cette défaite. La saison a été vraiment longue, j’ai besoin de me reposer. Je prendrai ma décision après cet été. »

Egalement interrogé sur son avenir en club, Kevin De Bruyne a donné une réponse plus claire. Selon lui, un départ de Manchester City n’est pas d’actualité malgré certaines rumeurs qui l’envoient en Arabie Saoudite. « Je vais passer un été tranquille, annonçait-il au quotidien Het Laatste Nieuws. Je profiterai de mes vacances et je reviendrai ensuite à City. Je suppose qu'il y aura des discussions avec City dans les mois à venir. » Ce n’est pourtant pas la tendance donnée par le journaliste Rudy Galetti.

🚨🤝 Verbal understanding reached between #AlIttihad and #DeBruyne. 🟡⚫



🗣️ A delegation of the PIF and some representatives of the 🇸🇦 club spoke to the 🇧🇪 player, who gave his approval to the transfer.



💰 Now it's up to clubs: #ManCity are open to letting him go. 🐓⚽ https://t.co/tyJwtq56ad pic.twitter.com/4krvU6Rg5s