Manchester City a triché, il promet des tonnes de preuves

Manchester City, géant du football européen depuis plusieurs saisons, est une nouvelle fois dans la tourmente et fait l’objet de nouvelles accusations de triche de la part de Rui Pinto.

Sur le plan sportif, tout va bien pour Manchester City depuis de nombreuses saisons. Depuis l’arrivée de Pep Guardiola sur le banc des Citizens en 2016, le club a remporté six des sept dernières éditions de la Premier League et s’est offert le graal suprême en remportant la Ligue des Champions en 2023 contre l’Inter Milan. L’entraîneur espagnol s’apprête à vivre une neuvième saison sur son banc à l'Etihad Stadium. Cependant, celle-ci peut s’avérer délicate car après avoir été accusé de ne pas respecter 115 branches du fair-play financier entre 2009 et 2018, Manchester City peut être rappelé par la justice qui peut encore avoir du travail au sujet de l’écurie de Manchester. En effet, Rui Pinto, créateur des fameux Football Leaks ayant permis d’ouvrir des enquêtes sur City et sur le PSG notamment, révèle ces dernières heures la présence de nouveaux documents permettant d'accabler la formation anglaise d’après les informations du média anglais The Sun.

