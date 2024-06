Textor renonce à un projet fou

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Amoureux de la Premier League, John Textor était prêt à prendre possession d'Everton. Finalement, le propriétaire américain de l'OL se retire du processus de rachat. Everton reste dans une situation financière préoccupante.

Si les clubs anglais font rêver les investisseurs du monde entier, ce n'est pas vraiment le cas concernant Everton. 15es de Premier League cette saison, les Toffees sont dans une situation financière difficile. Ils subissent des pertes financières importantes, ayant contraint la Premier League à leur infliger une pénalité de 8 points au classement cette saison. Propriétaire du club de Liverpool, l'Iranien Farhad Moshiri cherche activement à céder son bien. Mais, la tâche s'annonce complexe car les candidats principaux se sont retirés les uns après les autres. Le sulfureux fonds américain 777 Partners a jeté l'éponge. John Textor en fait de même désormais.

John Textor et Everton, c'est fini

Le propriétaire de l'OL s'était pourtant positionné récemment. Il avait entamé les démarches pour vendre ses parts à Crystal Palace puisqu'il détient 45% chez les Eagles. Le règlement anglais interdit en effet de détenir deux clubs de Premier League différents en même temps. Cependant, selon les informations du Sun, John Textor a abandonné l'idée de racheter Everton.

Por que John Textor desistiu de comprar o Everton https://t.co/HNN1oeZeC1 — PL Brasil (@plbrasil1) June 8, 2024

L'Américain a sans doute été refroidi par les problèmes financiers des Toffees et le montant à débourser pour en prendre le contrôle. Il faut donner 600 millions de livres Sterling tout de suite, soit plus de 700 millions d'euros. Un risque que ne prendra pas John Textor. Une bonne nouvelle pour l'OL qui peut espérer rester son centre d'intérêt numéro 1 chez Eagle Football. Par contre, Everton grimace encore un peu plus.

Son propriétaire Farhad Moshiri envisage de lancer un plan de sauvetage de 600 millions de livres Sterling, ayant déjà obtenu un prêt de 200 millions de Livres sterling selon les dernières informations du Sun. Le sauveteur du club pourrait finalement s'appeler Dan Friedkin. Le milliardaire américain, propriétaire de la Roma et l'AS Cannes, se positionne comme le dernier et seul prétendant au rachat d'Everton.