Le Ballon d'Or fait polémique, Bernardo Silva se lâche

Par Eric Bethsy

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Bernardo Silva n’a pas été tendre avec le Ballon d’Or. Le milieu offensif de Manchester City estime que les récompenses individuelles reviennent trop systématiquement aux buteurs.

Erling Haaland sera-t-il accord avec son coéquipier ? Pas sûr. En tant qu’amoureux du beau jeu, Bernardo Silva a sévèrement critiqué le Ballon d’Or, et plus généralement les distinctions individuelles. Le milieu offensif de Manchester City constate que les récompenses reviennent très souvent aux meilleurs buteurs, ces joueurs pourtant dépendants de leurs coéquipiers au moins aussi importants sur le terrain à ses yeux.

Ces trophées réservés aux attaquants

« La reconnaissance est toujours agréable. Mais on sent derrière un certain mépris pour ces récompenses individuelles et leur place dans le jeu, a révélé l’ancien joueur de l’AS Monaco en répondant aux questions de Sky Sports. Cela arrivera bientôt au premier plan. Je pense que j'accorde la juste importance à ces récompenses. Parce qu'au final, on pratique un sport collectif. »

« De nos jours, les récompenses individuelles sont toujours attribuées aux attaquants car ce sont eux qui apportent la touche finale, a constaté le Portugais. Mais si vous comprenez le jeu, si vous êtes une personne qui est à l'intérieur du jeu, qu'il s'agisse d'un joueur ou d'un manager, vous savez à quel point il est important d'avoir un bon gardien, un bon défenseur, un bon milieu de terrain et un bon attaquant. Et pas seulement un véritable attaquant. »

« Les attaquants ne vous font pas gagner des titres à eux seuls. La base vient de la défense. Si vous défendez bien, vous attaquerez mieux. Quand je regarde les récompenses individuelles et que je vois que seuls les gars qui marquent des buts gagnent les distinctions, j'ai un peu l'impression que ça ne représente pas très bien notre sport. Au final, gagner la Ligue des Champions est bien mieux que remporter un Ballon d'Or. Je ne l'échangerais pas. Aucune chance », a certifié Bernardo Silva, parfait exemple du joueur indispensable qui ne remportera sans doute jamais le Ballon d'Or.