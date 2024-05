PL ‍: Chelsea tient son entraineur

Après le départ de Mauricio Pochettino en fin de saison, Chelsea avait de nombreux candidats pour le poste d’entraineur. Il faut dire que diriger une formation aussi talentueuse mais qui n’a pas réussi à atteindre son plein potentiel ces dernières années a de quoi faire saliver. Le choix des dirigeants est désormais fait, et dans les prochaines heures, le club londonien va annoncer la signature d’Enzo Maresca, annoncent en choeur la presse italienne et anglaise.

