Ratcliffe prévient le Real Madrid, Manchester United arrive

Dans : Premier League.

Par Adrien Guyot

Jim Ratcliffe a de très fortes ambitions pour Manchester United sur le long terme et compte bien s’inspirer du modèle d’un géant européen.

A peine arrivé et déjà au travail. Jim Ratcliffe, le PDG de l’entreprise de pétrochimie INEOS, est devenu co-propriétaire de Manchester United ces derniers mois et détient désormais 25% des parts du club. Alors que Manchester United sort d’une saison très moyenne terminée à la huitième place en Premier League, les Red Devils disputeront tout de même la Ligue Europa l’an prochain après leur victoire en FA Cup face au rival Manchester City (2-1). La première pierre vers des jours meilleurs et un projet durable ? Si l’on se fie aux propos du propriétaire de l’OGC Nice, cela est possible. Dans une interview, l’homme d’affaires anglais a annoncé qu’il compte bien remettre Manchester United sur le toit de l’Angleterre, onze ans après le dernier titre de champion pour la dernière saison de Sir Alex Ferguson sur le banc mancunien. Pour cela, INEOS a pris une première décision forte, à savoir continuer l’aventure avec Erik Ten Hag. L’entraîneur néerlandais a été très critiqué et très proche d’un départ mais fera bien une troisième saison sur le banc.

Le Real Madrid, l’exemple à suivre pour Ratcliffe

🔴 Sir Jim Ratcliffe: “The net spend since the departure of Sir Alex Ferguson and David Gill is £1.1billion”.



“Real Madrid’s is £200m and today they have 6 or 7 players valued at over £100m. United have none. And they have made the new Bernabeu…”, told @Bloomberg. pic.twitter.com/D7GNievXOT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2024

Pour le média Bloomberg, le milliardaire britannique a affiché ses ambitions pour les pensionnaires d’Old Trafford et compte bien s’inspirer d’un des plus grands clubs européens du moment : «Nous voulons être là où le Real Madrid est aujourd’hui, mais cela prendra du temps. Il faudra deux ou trois mercatos pour arriver à une meilleure position. Le Real Madrid compte 6 à 7 joueurs avec une valeur de plus de 100 millions d’euros alors que Manchester United n’en a pas», a-t-il affirmé. Conscient que le prestige de Manchester United ne reviendra pas en un claquement de doigt, Ratcliffe, qui a beaucoup investi dans le sport ces dernières années, a par ailleurs réaffirmé son envie de ne pas vendre l’OGC Nice et estime nécessaire que MU recrute mais avec moins de folies. Jadon Sancho et Antony, tous deux recrutés à prix d’or, n’ont pas convaincu depuis leur arrivée à Manchester. Les Red Devils vont devoir être patients avant de retoucher à la Premier League qu’ils n’ont plus gagnée depuis 2013 et d’être aussi performants que le Real Madrid sur la scène européenne, les Merengue venant tout juste de remporter leur quinzième Ligue des Champions.