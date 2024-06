Ça sent la fin de carrière pour Lucas Paqueta

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Les avocats de Lucas Paqueta n’ont pas transmis à temps les éléments pour contester son accusation d’avoir enfreint les règlements de la Premier League concernant les paris sportifs.

Les représentants du joueur brésilien ont demandé un nouveau délai pour contrer ces accusations qui sont pourtant loin d’être nouvelles, puisqu’elles datent depuis près d’un an. La Fédération Anglaise pourrait laisser un délai supplémentaire au joueur de West Ham mais selon le Daily Mail, le risque de voir l’ancien lyonnais être suspendu pour une très longue durée, voire à vie, est plus que probable. Il représente même un souhait de la FA si jamais Lucas Paqueta ne parvenait pas à se défendre correctement, alors qu’il soupçonné d’avoir pris des cartons jaunes volontairement dans plusieurs matchs de Premier League. Des rencontres au cours desquelles des montants anormaux de paris ont été constatés, spécifiquement sur le fait qu’il soit averti par l’arbitre. Des paris effectués par plusieurs dizaines de personnes, et qui venaient quasiment toutes de Ilha de Paqueta, l'ile dont est originaire le joueur aux abords de Rio de Janeiro.

La FA sera sans pitié avec Paqueta

Lucas Paqueta a déjà fait savoir qu’il collaborait totalement avec les instances et qu’il avait répondu à toutes les interrogations, mais cela n’a clairement pas suffi à faire lever les doutes. « Il est allégué qu'il a directement cherché à influencer le déroulement, la conduite ou tout autre aspect ou événement de ces matches en cherchant intentionnellement à recevoir un carton de l'arbitre dans le but inapproprié d'affecter le marché des paris afin qu'une ou plusieurs personnes profitent des paris », a notamment stipulé la fédération anglaise, qui ne semble pas désireuse de faire dans la demi-mesure dans ce dossier impliquant directement le déroulement des matchs et les paris sportifs autour du football. Dans des cas similaires, la FA a déjà prononcé une peine de 10 ans de suspension pour un joueur de Reading qui avait reçu volontairement un avertissement après des paris placés par ses amis sur ce fait de jeu.