Ang ‍: Everton saigné à blanc, Textor doit venir en urgence ‍!

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Sauvé de la relégation malgré 8 points de pénalité, Everton n'en a pas fini avec ses problèmes financiers. La vente du club de Liverpool au profit de 777 Partners a échoué, obligeant les Toffees à vendre très vite beaucoup de joueurs.

Il y a un monument en péril à Liverpool. Présent depuis 70 ans en première division anglaise, Everton est en grande difficulté depuis deux ans. Les Toffees viennent de frôler la relégation à deux reprises. Mais, le bât blesse surtout côté financier. Everton est sorti des clous pour conserver une ambition sportive. Ne respectant pas le fair-play financier en vigueur en Premier League, le club de Liverpool a subi une pénalité de 8 points au classement. En plus, il doit assumer la construction de son nouveau stade qui lui a coûté la bagatelle de 650 millions d'euros. De quoi pousser son propriétaire l'Iranien Farhad Moshiri et sa holding Blue Heaven Limited à vouloir céder le club au plus vite. Mais, les choses ne se passent pas comme prévu.

777 Partners défaillant, John Textor sauveur d'Everton ?

En effet, Everton a publié un communiqué ce samedi pour annoncer que le principal candidat au rachat 777 Partners était désormais hors-course. Le fonds d'investissement américain, propriétaire du Red Star en France, est poursuivi en justice dans plusieurs pays pour défaut de paiement. Il n'a pas pu racheter Everton avant la date butoir fixée pour ce samedi 1er juin. Ainsi, Everton demeure dans une situation financière critique. Selon The Sun, les soldes d'été débutent déjà pour sauver le club de Liverpool.

Club Statement: Update on agreement with 777 Partners. 🔵 — Everton (@Everton) June 1, 2024

Everton doit vendre de nombreux joueurs avant le 30 juin pour passer avec succès l'examen financier de la Premier League. Le jeune et talentueux défenseur anglais Jarrad Branthwaite est déjà assuré de partir. Manchester United est le mieux placé pour l'accueillir d'autant qu'un transfert autour des 90 millions d'euros est annoncé dans la presse anglaise. Les autres valeurs sûres de l'effectif comme Jordan Pickford, le milieu belge Amadou Onana ou encore Dominic Calvert-Lewin devraient aussi s'en aller. Everton doit vite trouver un nouvel investisseur pour assurer son avenir sportif. Cela pourrait profiter à John Textor, annoncé sur les rangs depuis plusieurs semaines. Le propriétaire américain de l'OL veut vendre ses parts à Crystal Palace. Il aurait ainsi la voie toute dégagée pour reprendre Everton. Vu la situation actuelle des Toffees, Textor fait figure d'homme providentiel pour Everton.