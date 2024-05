Unai Emery prolonge jusqu'en 2029 avec Aston Villa

Arrivé sur le banc d'Aston Villa en 2022, après être rapidement passé au PSG, à Arsenal et à Villarreal, Unai Emery a donné satisfaction au club de Birmingham. Et ce lundi, le technicien espagnol de 52 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2029 avec Aston Villa, qui s'est classé quatrième de Premier League cette saison et jouera la prochaine Ligue des champions.

Here's to you, Unai Emery.



The Villa loves you more than you will know.



💜 pic.twitter.com/D0IpC4v1KC