De Zerbi officiellement remplacé par Fabian Hürzeler à Brighton

Annoncé comme proche de l'Olympique de Marseille, Roberto de Zerbi est désormais remplacé par Fabian Hürzeler au poste d'entraîneur de Brighton. C'est le club de Premier League qui a officialisé la nouvelle. Agé de 31 ans, le natif de Houston (Texas) entraînait le club de Saint-Pauli, qu'il vient de ramener en Bundesliga.

We are pleased to confirm that Fabian Hürzeler will become our new men’s first-team head coach. 💙🤍



Fabian has agreed a contract until June 2027. Once his work permit is processed, he will begin work straight away! 🤝