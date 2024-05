FA Cup ‍: Manchester United bat City, c'est la surprise

Dans : Premier League.

Finale de la Coupe d'Angleterre

Manchester United bat Manchester City 2-1

Buts pour Manchester United : Garnacho (30e), Main (39e)

But pour Manchester City : Doku (85e)

Grand favori de cette finale, Manchester City est tombé face à une équipe de Manchester United qui a joué crânement sa chance et a su faire la différence rapidement. Dans cette affiche qui coupait Wembley en deux, ce sont les Red Devils qui mettaient le feu, avec l’ouverture du score de Garnacho sur une grosse et inhabituelle erreur défensive de Gvardiol (1-0, 30e). MU décidait de ne pas courber l’échine, et inscrivait un deuxième but splendide, avec une action parfaite relayée par Bruno Fernandes pour la finition de Mainoo pleine de technicité (2-0, 39e).

L’entrée de Doku à la place de Kovacic permettait à City de passer la vitesse supérieure et c’est logiquement que l’ancien rennais réduisait le score en fin de rencontre, sur une légère faute de main d’Onana (2-1, 85e). Dès lors, la fin de match était folle mais United tenait jusqu’au bout sa victoire de prestige et sa place en Europa League. Et la 13e FA Cup de son histoire, l'un des plus inattendues certainement.