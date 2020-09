PL : Arsenal jubile, Aubameyang va prolonger, mais à quel prix !

Dans : Premier League.

Annoncé sur le départ avant la crise du Covid-19, Pierre-Emerick Aubameyang a changé d’avis.

Les bons résultats de sa formation, qui a dominé Chelsea en finale de la FA Cup puis Liverpool dans le Community Shield, la qualification en Ligue Europa et le changement d’entraineur avec la nomination de Mikel Arteta, l’ont poussé à accepter l’offre de prolongation de son club. Selon ESPN, tout est bouclé et l’ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne et du Borussia Dortmund va s’engager pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024, avec Arsenal dans les prochains jours. Cela pourrait même intervenir avant le début officiel de la saison, à l’occasion du derby face à Fulham, ce samedi.

La star offensive du Gabon va en tout cas faire le bonheur des supporters des Gunners, qui craignaient une vente de leur attaquant vedette. Mais pour le retenir, Arsenal a aussi du sortir les billets, lui proposant tout simplement le plus gros salaire du club, devant les 18 ME de Mesut Özil. Autant dire que les négociations ont du être tout de même tendues, pour finalement déboucher sur un accord autour des 300.000 euros par semaine pour Aubameyang. Pas sûr qu’à 31 ans, il aurait récupéré un aussi bon salaire ailleurs, mais Arsenal a décidé de miser gros sur lui, après les 63 ME déboursés pour le faire venir du Borussia Dortmund en 2018.