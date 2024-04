Cup ‍: Man Utd frôle le désastre mais ira en finale

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

1/2 finale de la Cup

Wembley Stadium

Manchester United bat Coventry : 3 à 3 (4 tirs au but à 2)

Buts : Simms (71e), O'Hare (79e), Wright (90e+5, sp) pour Coventry; McTominay (23e), Maguire (45e+1), Fernandes (58e) pour Man Utd

C'est un match au scénario totalement hallucinant qu'ont assisté les supporters de Coventry et Manchester United ce dimanche à Wembley. Les Red Devils ont craint le pire, mais s'en sont sortis aux tirs au but (3-3, 4 tab à 2)

Bien malin celui qui pouvait prévoir, alors que Manchester United menait 3-0 à vingt minutes de la fin de cette demi-finale de la Cup qu'un scénario totalement dingue se profilait. Car contre toute attente, les Red Devils encaissaient trois buts, dont le dernier sur un penalty dans le temps additionnel. La prolongation était encore plus incroyable, puisque Coventry pensait avoir marqué par Torp le but de la qualification, là encore dans le temps additionnel, Mais pour un doigt de pied hors-jeu, la VAR refusait finalement le but du 4-3 au club de D2, qui avait déjà fêté cela. Il fallait avoir recours aux tirs au but pour connaître le futur adversaire de Manchester City en finale de la Cup et dans cet exercice, ce sont les Mancuniens qui se sont finalement qualifiés après avoir frôlé le précipice (4 tab à 2).