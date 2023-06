Une fraude à 35 ME, Manchester City s’enfonce

Après son fabuleux triplé cette saison, Manchester City doit vite redescendre sur terre. Le champion d’Europe et d’Angleterre fait l’objet de graves accusations de fraude par la Premier League, qui s’interroge notamment sur un double versement estimé à 35 millions d’euros au total.

Manchester City n’est pas sorti d’affaire. Sur un nuage après leur triplé réussi cette saison, les Citizens sont toujours confrontés à l’enquête de la Premier League. L’instance anglaise a porté 115 accusations de fraude au règlement financier pendant neuf saisons. Selon les informations du Times, les irrégularités constatées concernent notamment un double versement reçu, pour un total de 35 millions d’euros enregistrés en 2012 et en 2013. Pour l’UEFA, il s’agit tout simplement d’un « financement par action déguisé » orchestré par les propriétaires de Manchester City.

🔺 NEW: A mystery figure from the United Arab Emirates paid Manchester City £30 million to cover sums that were supposed to have come from one of their main sponsors, a leaked Uefa report has revealedhttps://t.co/JHJdgkToeb