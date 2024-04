Scandale en Premier League, Nottingham volé par un arbitre fan de Luton

Ce dimanche en Premier League, Everton a remporté un succès (2-0) très important dans la lutte pour le maintien face à Nottingham Forest. Un succès néanmoins entaché d'une énorme polémique.

La Premier League rendra bientôt son verdict et tous les points sont importants. Surtout quand deux équipes qui jouent le maintien s'affrontent. C'était le cas ce dimanche pour Everton et Nottingham Forest. Les Toffees l'ont emporté deux buts à zéro au terme d'une rencontre accrochée. Un soulagement pour le club de Liverpool mais un scandale pour Forest, qui a dénoncé les agissements d'un arbitre présent à la VAR. Pour le club anglais, trois penaltys ont été non-accordés ce dimanche et ce de manière volontaire...

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.



We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.



NFFC will now consider its options.