Les Anglais traités d'assassins ‍! Guardiola enrage

Trois jours seulement après sa cruelle élimination face au Real Madrid, Manchester City a trouvé les ressources pour battre Chelsea en demi-finale de la Cup. Un exploit pour Pep Guardiola au vu de la programmation illogique du match.

La machine Manchester City s'est remise en marche samedi après-midi. Les Citizens se sont qualifiés pour la finale de la coupe d'Angleterre en battant Chelsea 1-0 à Wembley. De quoi leur offrir une possibilité de conserver deux de leurs trois titres de la saison passée : la Premier League et la Cup. La victoire de samedi est d'autant plus remarquable que Manchester City vient de se faire éliminer de la Ligue des champions par le Real Madrid. Un revers subi après 120 minutes de jeu et la cruelle séance de tirs au but. C'était mercredi soir, il y a seulement trois jours.

Man City aurait du jouer en Cup dimanche

Un exploit au vu de l'énergie physique mais aussi mentale laissée en chemin face au Real Madrid. A ce cocktail, on peut aussi rajouter toute la frustration ressentie après l'élimination imméritée de mercredi. Après le match contre Chelsea samedi, Pep Guardiola n'y est pas allé de main morte au micro de la BBC. Il était à la fois fier de la production héroïque de ses joueurs fatigués mais aussi furieux contre les instances anglaises. Pourquoi Manchester City doit-il jouer dès samedi alors que la seconde demi-finale de Cup (Manchester United-Coventry) se jouera elle dimanche ?

« Il est inacceptable de nous avoir fait jouer aujourd'hui. Pour la santé des joueurs, c'est impossible. C'est anormal. Mercredi soir, nous avons joué 120 minutes contre Madrid en Ligue des champions, avec les émotions induites, la façon dont nous avons perdu. Mentalement, c'est tellement dur de récupérer. Regardez le match que sort Rodri aujourd'hui, ou celui de Walker, qui revient de blessure. Je ne comprends même pas comment ils ont fait. Je sais que la Cup est une compétition particulière ici, mais il faut penser aux joueurs. Je ne sais pas comment nous nous en sommes sortis indemnes. Pourquoi n'avons-nous pas joué dimanche ? Manchester United et Coventry n'avaient pas joué en milieu de semaine, eux. Nous voulons jouer au foot, on adore ce sport, mais c'est n'importe quoi », a t-il lâché. Au vu de la débâcle anglaise en coupe d'Europe cette semaine (4 clubs éliminés sur 5), difficile de ne pas approuver les propos de Pep Guardiola.