MU : Varane reçoit un coup de pression, il y avait mieux que lui

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Si Manchester United a recruté Raphaël Varane pour renforcer sa charnière centrale lors du dernier mercato estival, le champion du monde français n’était pas vraiment la priorité des Red Devils.

Après dix ans de bons et loyaux services au Real Madrid, Raphaël Varane a décidé de relever un nouveau challenge cette saison. Vu que depuis quelques semaines, le défenseur central découvre la Premier League avec Manchester United. Tout cela parce que le club mancunien a déboursé 40 millions d’euros pour sortir l'international français du Real Madrid en août dernier. Une somme que MU aurait pu sortir pour un autre défenseur. Car si Ole Gunnar Solskjaer avait aussi coché les noms de Sven Botman (LOCS), Jules Koundé (FC Séville) ou Cristian Romero (Tottenham), la priorité n’était autre que Kalidou Koulibaly.

Dans le viseur de Manchester depuis la prise de fonction de José Mourinho en 2016, le joueur de Naples a bien discuté avec United pour le Sénégalais. Sauf que d’après les informations du Corriere dello Sport, MU n’était pas disposé à payer le prix demandé par le Napoli, soit un chèque de 40 ME, bonus compris. Un montant trop élevé pour un joueur de 30 ans, qui sort de plusieurs saisons compliquées en Serie A.

Manchester est heureux avec Varane

Au final, United a donc préféré mettre tout cet argent sur Varane, un autre top défenseur européen. Absolument en quête d’un défenseur central pour faire la paire avec Harry Maguire, Solskjaer a donc reçu le renfort du Français. À son grand bonheur, vu que pour l’instant, l’ancien Lensois réalise un bon départ, notamment en PL, que ce soit face aux Wolves ou à Newcastle. Sachant qu’Eric Bailly et Victor Lindelof sont également là en second rideau, les fans de MU pensent désormais que leur défense va tenir la route. Avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Pogba, Bruno Fernandes ou Sancho autour, United a en tout cas les moyens de réaliser une grande saison, et ce malgré sa défaite en ouverture de la Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne...