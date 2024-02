Chelsea a trouvé sa star à l'OL, Pochettino s'enflamme

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Chelsea s'en est sorti sur le fil face à Crystal Palace ce lundi soir en Premier League. Malo Gusto aura marqué des points auprès de son entraîneur Mauricio Pochettino.

Les hommes de Mauricio Pochettino l'ont échappé belle ce lundi soir sur la pelouse de Crystal Palace. Mené au score, Chelsea a su renverser la tendance pour finalement s'imposer sur le score de 3 buts à 1. Titulaire, Malo Gusto a marqué des points auprès de son entraîneur. L'ancien de l'OL assure bien l'intérim depuis la blessure de Reece James. Mauricio Pochettino est très content de l'avoir même s'il sait qu'il a encore une très belle marge de progression.

Malo Gusto, Pochettino adore

Après le succès à Palace, l'ancien entraineur du PSG n'a pas tari d'éloges concernant Malo Gusto. « Je pense que lorsque nous évaluons Malo Gusto, nous l'avons recruté pour essayer de rivaliser avec Reece James. Il est vraiment très jeune, mais maintenant avec la blessure de Reece James, il doit jouer et jouer beaucoup et concourir à chaque match. Nous pouvons voir aussi de bonnes choses et des choses qu'il doit améliorer parce qu'il est si jeune et qu'il en est à sa première saison en Premier League. Mais oui, nous sommes si heureux, il s'est également blessé pendant la saison. Nous jouons beaucoup de matchs avec Axel Disasi et Alfie Gilchrist, je les utilise, mais oui, c'est sa première saison, il a beaucoup joué et nous sommes contents. Il va s'améliorer. Mais bien sûr, la compétition avec Reece James était ce que nous voulions pour les pousser à performer et être sûrs que nous avons deux grands joueurs à ce poste. Quand vous avez tant de matchs dans une saison, aider et concourir à un bon niveau est important », a notamment indiqué Mauricio Pochettino, rassuré par certaines choses aperçues chez Malo Gusto mais aussi le reste de son équipe. Cependant, l'écart est fait avec les premières places en Premier League et Chelsea est encore loin de convaincre.