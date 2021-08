PL : L'incroyable histoire des débuts de Varane à Manchester

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Officiellement présenté au public de Manchester United à Old Trafford la semaine dernière, Raphaël Varane a bien failli débuter sa nouvelle aventure par un énorme bide.

Raphaël Varane ne change pas de club tous les jours. Après des débuts très jeune en Ligue 1 du côté du RC Lens, le défenseur a rapidement été transféré au Real Madrid. Acheté par les Merengue contre un chèque de 11 millions d’euros en 2011, le champion du monde a tout connu dans la Maison Blanche, et notamment les titres en Ligue des Champions ou en Liga. Mais après dix ans de bons et loyaux services au Real, Varane a décidé de relever un nouveau challenge. Après de longues négociations, l'international français a posé ses valises à Manchester le 14 août dernier. Annoncé dans le viseur des Red Devils depuis plusieurs mois, Varane a finalement révélé son arrivée à MU en sortant des vestiaires d’Old Trafford juste avant la démonstration de sa future équipe contre Leeds (5-1), lors de la première journée de Premier League.

Varane a failli rater sa présentation

Une belle surprise pour les supporters de MU… qui a failli capoter. Puisqu’ESPN révèle que Varane était à deux doigts de rater sa présentation à cause des embouteillages autour du stade. Avec l’autorisation de la Ligue pour présenter Varane devant son public, alors que MU avait raté la deadline de vendredi midi pour pourvoir inscrire sa nouvelle recrue pour ce premier match de championnat, Manchester avait alors demandé à ses supporters d’arriver autour de 12h30 pour assister à un spectacle spécial. Mais à cause de ce mouvement de foule, Varane était donc tout proche d’un retard. Ce qui n’a finalement pas été le cas. Pour peu de choses, Varane n’a donc pas raté ses débuts à Manchester. Désormais, c’est au champion du monde de confirmer cela sur le terrain, avec la volonté de montrer que son transfert de plus de 40 millions d’euros est une bonne affaire. Première réponse dimanche contre Southampton ?