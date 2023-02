MU : Le Qatar et tous les autres snobés par les Glazer !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, Manchester United pourrait rester aux mains de la famille Glazer, malgré des offres du Qatar et de Jim Ratcliffe.

Depuis plusieurs semaines, la vente de Manchester United par la famille Glazer affole l’Angleterre. Et pour cause, les propriétaires actuels des Red Devils réclament 6 milliards d’euros pour vendre leur club et deux offres ont officiellement été soumises. La première vient de Jim Ratcliffe, actuel propriétaire de l’OGC Nice et la seconde émane du Qatar. A l’heure où l’Angleterre retient son souffle avant de savoir laquelle des deux offres sera choisie, un immense retournement de situation n’est pas à écarter. Selon les informations de Kaveh Solhekol, journaliste pour Sky Sports, un statu quo est possible. En effet, la famille Glazer, insatisfaite du montant des offres reçues, pourrait bien surprendre tout le monde en refusant les propositions du Qatar et de Jim Ratcliffe et en restant à la tête de Manchester United.

La vente de Manchester United annulée ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

La tendance est clairement à ce que la famille Glazer ne vende pas Manchester United à court terme, ce qui a fait chuter le cours de l’action du club de près de 10%. Pour le journaliste de Sky Sports, la famille Glazer se pose la question de l’intérêt de vendre maintenant, alors que Manchester United obtient de nouveau de très bons résultats. La valeur du club pourrait ainsi croitre dans les prochains mois grâce aux bons résultats, ce qui permettrait à la famille Glazer de vendre le club plus cher, un peu plus tard. « Les Glazer n’ont jamais du publiquement qu’ils voulaient vendre Manchester United. Ils ont été très intelligents à ce sujet. En novembre, ils ont déclaré qu’ils exploraient des stratégies alternatives qui pourraient potentiellement conduire à une vente, mais pas automatiquement. Manchester United joue bien en ce moment et gagne de nouveau des trophées, est-ce vraiment le bon moment pour vendre ? La chose la plus intelligente à faire pour la famille Glazer est peut-être de conserver le club mais de vendre une petite participation et utiliser l’argent pour les travaux du stade et du centre d’entraînement » a glissé le journaliste de Sky Sport, pour qui un dénouement inattendu pourrait voir le jour avec une vente purement et simplement annulée de Manchester United.