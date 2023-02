Coup de théâtre pour Man United, le Qatar menacé

Après sa mise en vente par la famille Glazer, Manchester United a reçu au moins deux offres officielles de la part du Qatari Jassim Bin Hamad Al Thani et du Britannique Jim Ratcliffe. Mais les deux candidats pourraient connaître un échec à cause d’une proposition inattendue en provenance des Etats-Unis.

Les supporters de Manchester United ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise. Pendant que l’équipe entraînée par Erik ten Hag se mêle à la course au titre en Premier League, la banque mandatée par la famille Glazer étudie les offres reçues pour la reprise du club mancunien. Les candidats avaient jusqu’à vendredi dernier pour transmettre leur offre.

