Cristiano Ronaldo joue avec des nuls, CR7 craque

Cristiano Ronaldo a encore vécu une semaine frustrante avec Manchester United. Une élimination en Cup contre une D2 puis un match nul chez la lanterne rouge Burnley. Pour l'ancien joueur Dean Saunders, Ronaldo peut être agacé de jouer dans cette équipe trop faible.

Il est souvent conseillé de ne jamais reprendre une histoire d'amour qui s'est terminée, surtout plusieurs années après, et en football c'est aussi le cas. Il y a près de 13 ans, Cristiano Ronaldo marchait sur la Premier League avec Manchester United. Les Red Devils étaient craints en Angleterre comme en Europe mais ce temps-là semble révolu depuis longtemps. Revenu cet été, le Portugais a pu constater que les choses ont grandement changé à Manchester. Les Red Devils souffrent face aux gros du championnat mais peinent aussi à se faire respecter par les plus petits. Middlesbrough est venu les sortir à Old Trafford en Cup tandis que Burnley très mal en point a arraché un point face à eux. Cinquième de Premier League, United est loin d'être assuré de jouer la Ligue des Champions, inconcevable pour Ronaldo.

Malgré ses efforts, le Portugais et ses 14 réalisations cette saison peine à emmener plus haut son équipe. Des efforts vains pour l'ancien attaquant gallois Dean Saunders. L'ancien joueur de Liverpool et d'Aston Villa estime que le quintuple Ballon d'Or est mal entouré par une équipe faible, trop faible pour un joueur comme Ronaldo et une équipe comme Manchester United.

Dean Saunders (Ex-Wales):



"If you asked Ronaldo,'Who's the worst midfielders you've ever played with?' Fred & McTominay won't be far off. People are starting to point the finger at CR7, but he's playing with a few dummies, some of them are not on the same wavelength as him." pic.twitter.com/P6AF4BDMHG