Cristiano Ronaldo est rentré à Manchester, réunion d'urgence

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Après avoir snobé la reprise de l'entraînement, puis la tournée estival de son équipe, Cristiano Ronaldo est de retour ce lundi à Manchester United. Mais son avenir est incertain.

La situation de CR7 devrait rapidement se décanter, puisque comme le révèle David Ornstein, la star portugaise a enfin décidé de rentrer en Angleterre où les dirigeants de Manchester United l’attendent fermement. Dispensé de travail depuis le retour des vacances, officiellement pour des « raisons personnelles », Cristiano Ronaldo va enfin pouvoir rencontrer son nouvel entraîneur, Erik ten Hag, et lui faire part de ses réelles intentions. Depuis des semaines, c’est un secret de Polichinelle, Jorge Mendes cherche une porte de sortie à son joueur vedette, mais pour l’instant aucune proposition sérieuse ne lui est parvenue. Il est vrai que CR7 cherche un club sportivement très ambitieux, et qui en plus est capable de lui verser un salaire à la hauteur de ses attentes, tout en pouvant négocier le rachat de l’année de contrat qui lie encore l’ancien joueur de la Juventus avec les Red Devils. Ces derniers jours, la rumeur avait envoyé le joueur à l'Atlético Madrid, mais tout cela est à oublier. De retour à Manchester, Cristiano Ronaldo va donc pouvoir discuter de cela en direct et pas par des intermédiaires.

Manchester United ne veut pas libérer Cristiano Ronaldo

Selon le journaliste anglais qui révèle le retour du joueur portugais en Angleterre, du côté de Manchester United et d’Erik ten Hag, il n’y a aucune place pour le doute. On veut garder Cristiano Ronaldo du côté d’Old Trafford, et c’est que les dirigeants mancuniens ont l’intention de rapidement faire comprendre au joueur et à son agent. Pour l’instant, on ne sait pas encore si CR7 reprendra le chemin de l’entraînement à Carrington, mais cette situation ressemble à celle déjà vécue par le joueur de 37 ans l'an dernier à la Juventus. Après avoir repris sans joie le travail avec ses coéquipiers du club italien, Cristiano Ronaldo avait négocié son transfert à Manchester United. Le scénario semble similaire, avec tout de même la différence que l'entraîneur néerlandais des Red Devils est une forte tête qui ne cédera pas facilement à sa star.