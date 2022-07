Mercato : Griezmann viré pour Cristiano Ronaldo, le PSG dans le coup !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Gros coup de chaud sur le mercato. L'Atlético Madrid a proposé Antoine Griezmann au PSG, dans le but de faire de la place pour Cristiano Ronaldo.

Un été avec une saga Cristiano Ronaldo au mercato, cela commence à devenir une habitude et cela ne dérange pas le Portugais de 37 ans, qui aime être désiré. Un an après avoir failli rejoindre Manchester City avant de signer à quelques kilomètres de là pour un retour fracassant à Manchester United, la légende vivante du football mondial n’est pas de retour à l’entrainement. Cela ne lui ressemble pas d’aller directement à ce point au bras de fer, mais son envie de trouver un nouveau point de chute et surtout de disputer la Ligue des Champions est primordiale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Après avoir essuyé quelques refus, notamment de la part du PSG qui a mis sa piste en stand-by, CR7 s’est proposé à l’Atlético de Madrid par le biais de son agent Jorge Mendes. Si la porte ne s’est pas ouverte, ce pourrait être le cas dans quelques semaines. En effet, Diego Simeone apprécie évidemment la rage de vaincre du Portugais, même si cela a donné lieu à quelques confrontations houleuses lors des derbys de Madrid par le passé. Mais l’idée de faire venir une star capable de tuer les matchs, fait saliver l’entraineur argentin. Au point de se creuser les méninges pour faire financièrement et sportivement de la place pour Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo baisse son salaire

Cela implique un départ de taille, celui d’Antoine Griezmann. Depuis qu’il est revenu de son échec au FC Barcelone, le Français n’a plus du tout la même efficacité. Si l’envie est toujours là, ça ne suffit pas pour faire passer son énorme salaire. Ainsi, selon The Times, l’Atlético travaille sur le départ de l’international français, et vient même de le proposer au PSG. Par le passé, Nasser Al-Khelaïfi a pu être intéressé par le champion du monde, mais le club parisien a dit non. C’est aussi le cas de plusieurs clubs européens, a fait savoir le journal anglais. Dommage pour l’Atlético, qui à la fin du prêt de deux ans conclu avec le Barça, va devoir lâcher 40 millions d’euros pour recruter définitivement « Grizzli ».

La Juventus et Tottenham appelés à la rescousse

Ang : En retard dans sa préparation, Cristiano Ronaldo rassure https://t.co/YIs2iNAAYQ — Foot01.com (@Foot01_com) July 23, 2022

De son côté, pour signer à l’Atlético, Cristiano Ronaldo est prêt à baisser son salaire pour le mettre au niveau de Griezmann, son arrivée ne faisant ainsi pas monter la masse salariale des Matelassiers. Tottenham s’est renseigné sur Griezmann, mais a préféré Richarlison, la Juventus a aussi discuté sans aller plus loin, et tout ce beau monde est désormais coincé. Avec CR7 en salle d’attente pour voir ce qu’il adviendra de la suite de sa carrière. Même s’il ne sera pas forcément le bienvenu dans l’autre club de Madrid, où certains socios estiment qu’il s’agit d’un manque de respecter que de courtiser à ce point une légende du Real.