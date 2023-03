MU : Ratcliffe pose ses limites, le Qatar prend l’avantage

Dans le processus de rachat de Manchester United, plusieurs candidatures sont actuellement étudiées. Les dossiers du Qatar et de Jim Ratcliffe, patron d’Ineos et de l’OGC Nice, sont notamment en concurrence. Mais la proposition qatarienne semble beaucoup plus avantageuse pour la famille Glazer, propriétaire des Red Devils.

Pendant que le manager Erik ten Hag continue de métamorphoser son équipe, le processus de rachat de Manchester United se poursuit. Les offres des potentiels repreneurs ont bien été reçues et sont actuellement à l’étude. Ces opérations sont censées se dérouler dans la plus grande discrétion. Mais comme souvent, quelques informations fuitent dans les médias.

