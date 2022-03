Ballon d’Or : Un classement bidon, Salah accuse !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Au mois de décembre, Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or 2021 en devançant Robert Lewandowski et Jorginho.

Le classement final de ce Ballon d’Or a été extrêmement commenté en raison du sacre de Lionel Messi, qui ne pas méritait davantage ce trophée que Robert Lewandowski ou même que Karim Benzema selon une majorité des observateurs. En Afrique aussi, le classement du Ballon d’Or a fait parler en raison du classement de Mohamed Salah, seulement septième et qui figure derrière Cristiano Ronaldo ou Ngolo Kanté, ce qui peut également paraître surprenant. Dans une interview accordée à la chaîne DMC, l’attaquant égyptien de Liverpool n’a pas caché qu’il avait été choqué par son classement au Ballon d’Or ainsi que par son absence dans l’équipe de l’année dévoilée par la FIFA aux trophées « The Best ».

Salah choqué par le classement du Ballon d'Or

Commiserations @MoSalah, you should be proud of an incredible tournament 👊 pic.twitter.com/C6tcnBRWXg — Liverpool FC (@LFC) February 6, 2022

« Cela m'a choqué [de ne pas faire mieux dans le vote pour le Ballon d'Or], mais il n'y a rien que je puisse dire. Personne au monde ne s'attendait à ce que je sois septième, mais c'est ce qui s'est passé. Je ne ressens pas la théorie du complot, mais il peut y avoir des choix inexacts, et il y a beaucoup de pays qui ne sont pas populaires avec la connaissance du football. Je ne sais pas sur quoi reposent leurs choix, mais je ne crois pas à la théorie du complot. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a quelque chose de personnel contre moi spécifiquement dans les choix de la FIFA, mais c'est la réalité à laquelle nous avons affaire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens face aux commentaires positifs des gens à mon égard ou pour être une raison de leur espoir » a déclaré Mohamed Salah, qui ressent un sentiment d’injustice au vu de son classement au Ballon d’Or mais qui refuse néanmoins de croire par exemple à un vote anti-Afrique.